Hagi'nin oğlu Türkiye'de hangi takıma geldi?

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Türkiye'nin en üst futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'deki bir takıma katıldı. Genç futbolcu, babasının izinden giderek Türkiye'deki futbol kariyerine yeni bir sayfa açıyor.

HAGİ'NİN OĞLU TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMA GELDİ?

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'a imza attı.

RANGERS KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Son olarak Rangers forması giyen Hagi, İskoç ekibiyle çıktığı 130 maçta 20 gol atıp 28 asist yaptı.

ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NIN 10 NUMARASI

Güncel olarak Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen 10 numara, Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı.

KULÜP KARİYERİ VE PERFORMANSI

Kariyeri boyunca toplam 289 resmi maça çıkan Ianis Hagi, 57 gol ve 51 asistlik bir performans sergiledi. Romanya Milli Takımı'nda ise 46 karşılaşmada 6 gol kaydetti.