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Sovyetler Birliği, Opec, Ekonomi

Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara geriledi

2020 yılına 66 dolardan başlayan petrol, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara kadar geriledi. OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatlarında %30'luk değer kaybı yaşandı.

09.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:31
Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatları yüzde 30'luk düşüşle 31 dolara kadar geriledi.

Petrol fiyatları Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi.

Petroldeki fiyat düşüşünün ardındaki neden OPEC'in 5-6 Mart'taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması oldu. OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi.

PETROL YENİ YILA 66 DOLARDAN BAŞLAMIŞTI

Suudi Arabistan ise buna karşılık ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Petrol yıla 66 dolardan başlamış, corona virüs salgınının etkisiyle 50 dolara kadar gerilemişti.

DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ

Petrolün tarihi düşüşünün akabinde yurt içinde dolar ve euroda yükseliş görülüyor. Dolar/TL şu dakikalarda 6,17 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 7 liranın üzerinde yer alarak 7,05 seviyelerinde bulunuyor.

Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara geriledi

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Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara geriledi

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