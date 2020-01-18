Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor

18.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:00

Tokat'ta hurda toplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu vatandaş, sabah ve akşam saatlerinde birer saat yaptığı çalışmayla biriktirdiği atıkları satarak haftalık 40-50 lira kazandığı söyledi.

İHTİYACI OLDUĞU İÇİN YAPIYOR

Evli ve 1 çocuk sahibi olan İran Uyruklu Murtezaqhou Bahagir, hafta boyunca topladığı atıkları elektrikli bisikletiyle atık alımı yapan tesislere götürerek sattığını ifade ederken, zor şartlar altında çalışmasının altında yatan nedenin ihtiyaç sahibi olması olduğunu dile getirdi.

2,5 YILDIR TÜRKİYE'DE

Türkçe konuşmakta zorlanan Bahagir ve ailesinin 2,5 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA