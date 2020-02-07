: Habertürk çalışanlarının zam kararına tepkisi canlı yayından duyuldu

07.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek.

Kararın öğrenilmesinin ardından İSTESOB Başkan Vekili Engin Türkmen Habertürk canlı yayınına bağlanarak Sertar Kuter'in sorularını yanıtladı. Kuter'in zammın neleri kapsadığını sorması üzerine, Engin Türkmen "Elektronik bilet kullanan herkesi... Kamu ve özel. Marmaray dışında diğer elektronik bilet kullananların hepsi için de" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARDAN İLGİNÇ TEPKİ

Engin Türkmen'in bu cevanın ardından canlı yayında ilginç bir olay yaşandı. Habertürk çalışanları Türkmen'in sözlerine "Haydaaa" diye tepki gösterdi. Çalışanların bu tepkisi canlı yayından da duyuldu.

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