Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

30 Nisan 2002 doğumlu Zeynep Sönmez kendi web sitesinde kendini ve hayatını şu cümlelerle alatıyor: "30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğdum. 6 yaşında tenis oynamaya başladım. Hayatımın ilk dönemlerinde tenis hobisi olsa da 8 yaşında ilk turnuvamı kazandım. O günden bu yana tenis?tutkusu artarak devam ediyor. Tenis oynarken aldığım mutluluk ve?hazla?yaşamıma ve oyunuma?mental?güç?katmış, her yaşta başarılı bir şekilde milli takım performansı sergiledim ve 2020 yılında FED CUP takımına seçildim. 16 ?yıllık tenis kariyerim ve 22 yıllık kısa yaşamımda?zihin?, ruh ve beden?bütünlüğüyle?her zaman?gelişen performansım ve sıralamamla uluslararası ITF?Junior'da?ilk 100'de, profesyonel kariyerimde güncel top 146 rank oldum. Son bir yılda katıldığım dört Grand Slam turnuvasında da mücadele ettim. Roland Garros'ta ana tabloda maça çıkabildiğim için mutlu oldum. Ayrıca katıldığım turnuvalarda en çok maç yapan tenisçilerden biri olmam beni ayrıca sevindiriyor. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum Grand Slam turnuvalarında mücadele etme şansı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak hem kendimi hem de ülkemi dünya çapında en iyiler arasında temsil etmekten gurur duyuyorum. 2022 yılından beri sponsorum sayesinde Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi ve Cinsiyet Eşitliği (United Nations Women Enpowerment Principals) programının da aktif bir parçası olarak bulunuyorum."