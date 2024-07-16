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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır?

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Yurt dışı çıkış harcı ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Artık vatandaşların yurt dışına çıkarken ödemesi gereken çıkış harcı miktarı değişti. Peki, yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu ve nereden alınır? İşte detaylar...

Kamuoyunda tartışmalara neden olan yurt dışı çıkış harcı ücreti belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Güler 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye yükseltileceğini söyledi. Peki, Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamasında yurt dışı çıkış harcının 500 TL olacağını, bu yönde teklif verdiklerini duyurdu.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEREDEN ALINIR?

Yurt dışı çıkış harcını havalimanında pasaport kontrolünden önce veznelerden almanız gerekmektedir. Ayrıca, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri ve bazı bankaların internet bankacılığı sistemleri aracılığıyla da ödeme yapabilirsiniz

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Abdullah Güler Turizm Gündem Finans Ekonomi Haberler

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