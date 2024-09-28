Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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UDİNESE İNTER MAÇI KAÇ KAÇ?

Udinese Inter maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

UDİNESE İNTER ÖZET

Udinese Inter maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Udinese Inter maç özeti linki üzerinden Udinese Inter özetine ulaşabilirsiniz.

UDİNESE İNTER ÖZET VİDEOSU

UDİNESE İNTER MAÇI NE ZAMANDI?

Udinese Inter maçı 28 Eylül 2024 günü oynandı.

UDİNESE İNTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Udinese Inter maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.