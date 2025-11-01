Haberler

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da bir seyyar satıcı, çubuk patatesi turistlere 200 liraya sattı. O anlar kameralara yansırken; çubuk patatesin fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÇUBUK PATATES 200 LİRA

Kameralara yansıyan ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde, seyyar satıcının çubuk patatesi turistlere 200 liraya sattığı görüldü.

Çubuk patatesin fiyatı dudak uçuklatırken, o görüntülere çok sayıda sosyal medyada kullanıcısı tepki gösterdi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Turizm
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBURAK:

devletten öğrenmiştir adam silkmeyi. Devlette bizi vergilerle silkmiyor mu ?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
