Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
0:00/0:00
Dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da bir seyyar satıcı, çubuk patatesi turistlere 200 liraya sattı. O anlar kameralara yansırken; çubuk patatesin fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da bir seyyar satıcının, çubuk patatesi turistlere sattığı fiyat sosyal medyada gündem oldu.
ÇUBUK PATATES 200 LİRA
Kameralara yansıyan ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde, seyyar satıcının çubuk patatesi turistlere 200 liraya sattığı görüldü.
Çubuk patatesin fiyatı dudak uçuklatırken, o görüntülere çok sayıda sosyal medyada kullanıcısı tepki gösterdi.