TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

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TRT 1 CANLI YAYIN

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Seksenler

14:15 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Fenerbahçe-Zenit | Hazırlık Karşılaşması

22:00 Kara Ağaç Destanı

00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Masumlar Apartmanı

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• TÜRKSAT 4A

• Frekans 11794

• Polarizasyon V(Dikey)

• Sembol Oranı 30000

• FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.