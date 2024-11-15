TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

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TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Seksenler
14:15 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Fenerbahçe-Zenit | Hazırlık Karşılaşması
22:00 Kara Ağaç Destanı
00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:40 Masumlar Apartmanı
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
• TÜRKSAT 4A
• Frekans 11794
• Polarizasyon V(Dikey)
• Sembol Oranı 30000
• FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
?GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş! pic.twitter.com/01aoSpN5Pp— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024