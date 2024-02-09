Transfer son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2024?

Süper Lig'de gelen ve giden oyuncuların devam etmesiyle transfer haberleri de gündemde kalmaya devam ediyor. Peki Türkiye ve Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor?

TRANSFER SON GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Transfer son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

UEFA transfer bildirim son günü ise 2 Şubat olarak açıklanmıştı.