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Düzenlenen trafik sigortası yönetmeliğine göre zamanında yapılmayan poliçelerin maliyeti katlanarak artacak

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Araç satışlarında trafik sigortasına ilişkin önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni dönemde trafik poliçesi zamanında yaptırmayan araç sahipleri her ay için yüzde 5 olmak üzere, yüzde 50'ye kadar artan prim tutarlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Trafik sigortaları için yeni bir dönem başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla artık araç satışlarında trafik sigortası poliçelerine ilişkin önemli bir değişiklik hayata geçirilecek. Buna göre, 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren, araç satışı sonrası yeni araç sahibine tanınan 15 günlük sigortalılık süresi ortadan kalkıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç satışının yapıldığı gün, araç sahibi trafik poliçesini yaptırmak zorunda kalacak.

ZAMANINDA YAPILMAYAN İŞLEMLERİN MALİYETLERİ KATLANARAK ARTACAK

15 günlük süre uygulaması, yeni araç satın alımları sonrası trafik poliçesinin yaptırılmaması neticesinde oluşabilecek kaza durumlarında, karşı tarafı koruma amacını taşıyor. Zamanında yapılamayan sigorta poliçelerinin cezaya muhatap olabileceği ve bu cezaların katlanarak artacağı belirtiliyor. Her ay için yüzde 5 olmak üzere yüzde 50'ye kadar artan prim tutarlarıyla karşılaşılabilir. Ayrıca trafik poliçesi olmaksızın kusurlu bir kaza durumunda 3. kişilere verilebilecek maddi yada bedeni zararlar poliçe yaptırmayan araç sahipleri tarafından ödenecek.

Düzenlenen trafik sigortası yönetmeliğine göre zamanında yapılmayan poliçelerin maliyeti katlanarak artacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Konumuz filistin zamlari bosverin.

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Haber YorumlarıSalih Kurt:

Milletin sırtına bindiler bir kere. Milletin canı çıkana kadar inmezler artık.

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