Trafik sigortasına asgari ücret şartı getirildi

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

ENGELLİ PRİMLERİNE İNDİRİM

'Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için ise düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak.

Resmi Gazete'ye göre yönetmeliğin; 2'nci maddesi 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren; yönetmeliğin 3'üncü ve 6'ncı maddeleri ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

SİGORTA İPTALİNDE ASGARİ ÜCRET DETAYI

Trafik sigortası poliçesinin iptal edilmesi durumunda, sigorta şirketine ödenecek prim miktarı, poliçenin sonlandığı tarihteki geçerli asgari ücretin yüzde 2'sinden az olmayacak. Bu primin yüzde 80'i acente komisyonu olarak belirlenmiş ve küsuratlı hesaplamalar bir üst tam sayıya yuvarlanacak.

KAZALARDA TEMİNAT TUTARI YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, kaza anında oluşan maddi ve manevi hasarlar için teminatlar artırılmış durumda. Motorlu Araç Sahipleri için araç başına verilen maddi teminatlar 200 bin liraya yükseltildi, diğer sigorta teminatları da artırılarak daha geniş kapsamlı hale getirildi. Yeni düzenleme, trafik sigortası kapsamında daha fazla güvence sağlamayı amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer alan düzenlemeler şöyle:

MADDE 1 – Yönetmeliğin 4. maddesine yeni bir fıkra eklendi:

"(10) Kurum, 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulaması getirebilir."

MADDE 2 – Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrasındaki üçüncü cümle yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 3 – Yönetmeliğin geçici 9. maddesi şu şekilde değiştirildi:

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) Sigorta poliçesinin, ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması halinde, sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 2'sinden az olamaz. Bu primin yüzde 80'i acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir. Bu kapsamda yapılan hesaplamada küsuratlı tutarlar bir üst tam sayıya yuvarlanır."

MADDE 4 – Yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrasına yeni bir cümle eklendi ve mevcut dördüncü cümle değiştirildi. Ayrıca maddeye yeni bir fıkra eklendi:

"Hasar maliyet endeksi değişim oranının sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak dikkate alınır."

"Kurul; hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer ilgili hususları göz önünde bulundurarak, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeksle belirlenecek oranı tüm araç grupları ve basamaklar için sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya, ayrıca araç grubu ve basamak bazında ilave yüzde 2'ye kadar artırmaya yetkilidir."

"(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanır."

MADDE 5 – Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 yenilendi. Ayrıca, Tablo 16'dan sonra gelmek üzere yeni tablolar eklendi. Mevcut "Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar" ifadesi, "Tablo 9, 10/A, 11, 15 ve 17 için dipnotlar" şeklinde değiştirildi.

MADDE 6 – Yönetmeliğin Ek-4'ünde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda 1. maddenin birinci fıkrasındaki birinci cümle ile 3. madde yeniden düzenlendi ve yeni bir geçici madde eklendi:

"0, 1, 2 ve 3. basamaklarda yer alan tüm araç grupları ile 4, 5, 6, 7 ve 8. basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) türündeki araç grupları havuz kapsamındadır."

"Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar, sigorta şirketleri arasında trafik sigortası primlerinden ilgili ayda aldıkları paya göre her ay dağıtılır. Bu pay, her ay sonunda hesaplanarak ilgili ayın pay dağıtımında kullanılır."

"Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) 12/4/2017 - 31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar, iki aşamalı olarak sigorta şirketleri arasında paylaştırılır. Prim ve hasarların yüzde 50'si sigorta şirketleri arasında eşit olarak, kalan yüzde 50'si ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre dağıtılır. Bu oran her yıl başında belirlenip yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014 - 12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır."

Yönetmelikteki düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihleri de belirlendi. Buna göre, 2. madde 5 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olacak. 3. ve 6. maddeler ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.