Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalara yeni bir talimat gönderdi. Yeni düzenlemeyle birlikte gece saatlerinde yapılacak birçok bankacılık işlemine ek güvenlik adımı getirildi.

22.00–06.00 ARASINA KISITLAMA

Bankaların internet sitelerinde yayımladığı duyurulara göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilecek yüklü para transferi, nakit avans ve internet alışverişi gibi işlemlerde NFC onayı zorunlu olacak. Özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması şart koşulacak.

İşte 22.00 sonrasında NFC özellikli telefon şartı aranacak işlemler:

NFC OLMAYANLAR GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANACAK

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise bu saatlerde işlem yapmak istemeleri halinde bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ENGELLEMEK

Emniyet raporlarına göre dolandırıcılık vakalarının önemli bir kısmı gece saatlerinde gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin genellikle uykuda olduğu bu zaman diliminde güvenlik açıklarının istismar edildiği belirtiliyor. BDDK'nın yeni uygulamayla gece işlemlerinde ek güvenlik katmanı oluşturarak dolandırıcılık riskini azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenleme, özellikle eski model ve NFC özelliği bulunmayan telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Haberler.com