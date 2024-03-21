Survivor kim elendi? 21 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 21 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi

21 Mart SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor All Star 2024 yarışmasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Tansiyonun bir an bile düşmediği güç yarışmasında haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurdaki yerlerini aldılar. Dokunulmazlığı kazanan takım ödülünde sahibi oldu. Kaybeden takım ise ada konseyinde haftanın 4. eleme adayını belirledi.

Bu hafta eleme potasında 4 aday bulunuyor.

Survivor'da dün Kırmızı takım 4. gitme adayını belirledi. Böylelikle son eleme adayı Özgür oldu.

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Batuhan oldu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan Bozok oldu.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Hakan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz netleşmedi.