SURVIVOR ELEME ADAYI | 20 Nisan 2025 Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Survivor eleme adayı belirlenirken yaşanan rekabet izleyenleri ekran başına kilitledi. Survivor eleme adayı sürecinde, yarışmacıların hem bireysel performansları hem de takım içi dinamikleri büyük rol oynadı. Peki 20 Nisan 2025 Survivor All Star haftasında ilk Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım arasından eleme adayı Yağmur Banda seçildi.

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