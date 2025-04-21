SURVIVOR ELEME ADAYI | 20 Nisan 2025 Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
2025 Survivor All Star heyecanı hız kesmeden devam ederken, Survivor eleme adayı merak konusu oldu. Özellikle 20 Nisan 2025 akşamı yaşanan kıran kırana mücadele sonrasında, izleyiciler "Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Survivor eleme adayı, yarışmanın seyrini doğrudan etkileyen en kritik gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da Survivor eleme adayı belirlenirken yaşanan rekabet izleyenleri ekran başına kilitledi. Survivor eleme adayı sürecinde, yarışmacıların hem bireysel performansları hem de takım içi dinamikleri büyük rol oynadı. Peki 20 Nisan 2025 Survivor All Star haftasında ilk Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım arasından eleme adayı Yağmur Banda seçildi.