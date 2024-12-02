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Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak?

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Geçtiğimiz yıl ocak ayında başlayan Survivor yarışması için henüz tarih ve yarışmacılar belli olmadı. Hülya Avşar'ın programına katılan Acun Ilıcalı, "Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık 4'te bitti." demişti. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak?

Survivor 2025 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Survivor seçmeleri ve toplantı yaptıklarını duyurmuştu. Yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen 2023 yılı Survivor şampiyonu Nefise Karatay'dan ise merakları giderecek açıklama geldi. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'a henüz kimlerin katılacağı belli değil ancak 2023 yılı Survivor şampiyonu Nefise Karatay'dan net açıklama geldi. Antrenmanına dair paylaşım yapan Nefise Karatay'a "Survivor'a mı katılacaksın?" soruları soruldu.

Nefise Karatay da Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Sadece ziyarete geldim arkadaşlar" dedi.

2025 Survivor'ın ne zamana başlayacağı henüz belli değil. Fenomen yarışma, Tv8'in bir diğer ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye final yaptıktan sonra başlayacak.

Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle geçen sene 1 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı.

Survivor 2025'in de ocak ayının başında başlaması bekleniyor.

Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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