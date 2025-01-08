Süper Lig'de yabancı var hakemleri olacak. Süper Lig maçlarında yabancı VAR hakemleri uygulaması, tartışmalı pozisyonlara daha objektif yaklaşılması ve hakem hatalarının minimize edilmesi amacıyla uygulanacak. Birçok kişi, yabancı var hakem sisteminin ne zaman uygulanmaya başlanacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de yabancı var hakemleri mi olacak? Süper Lig'de VAR hakemleri kimler olacak? Yabancı VAR hakemleri uygulaması ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE YABANCI VAR HAKEMLERİ Mİ OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de geri kalan haftalarda geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıkladı.