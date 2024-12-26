SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, piyasa ve ekonomi çevrelerinde büyük bir merakla bekleniyordu. Bu karar, döviz kurları, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası'nın yeni dönemde nasıl bir para politikası izleyeceği de bu kararla şekillenmeye başladı. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti.

FAİZ DÜŞERSE DÖVİZ NE OLUR?

Faiz oranları düştüğünde, TL cinsinden mevduatlar daha az cazip hale gelir. Bu durum, dövize olan talebi artırabilir ve TL'nin değer kaybetmesine neden olabilir. Faiz oranlarının düşmesi, yabancı yatırımcılar için Türkiye piyasalarını daha az cazip hale getirebilir, bu da döviz kurunda yukarı yönlü bir baskı yaratabilir.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi genellikle altın fiyatlarını artırabilir. Mevduat ve tahvil gibi faiz getirili yatırım araçlarının cazibesi azalır, yatırımcılar altın gibi alternatif varlıklara yönelir. Aynı zamanda, TL'nin değer kaybı altın fiyatlarını da etkiler, çünkü Türkiye'deki altın fiyatları dolar bazında hesaplanır.