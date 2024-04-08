Solana'da İşlem Yoğunluğu Kullanıcıları Olumsuz Etkiliyor

Artan spam işlemleri ve yeni meme kripto para birimlerinin popülerliği, Solana blok zincirinde ciddi tıkanıklıklara neden oluyor. Bu noktada Solana Blockchain ağının kullanıcıları ve geliştiricileri bu sorunun üstesinden gelmek için çareler arıyor.

Solana Vakfı, Ağdaki Tıkanıklığı Gidermek İçin Çalışmalar Yürütüyor

Son günlerde yoğun işlem trafiği yaşayan Solana Blockchain ağı, kullanıcılarına işlemlerinde gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle popüler Phantom cüzdanı kullanıcıları Solana Blockchain ağındaki yavaşlıktan önemli ölçüde etkileniyor. Tıkanıklığın temel nedeni, botların normal kullanıcıların önüne geçmeye çalışmasıyla birlikte artan spam işlemler olarak gösteriliyor.

2024'ün ilk çeyreğinde yeni çıkan meme kripto para birimlerinin popülaritesi, Solana'daki Blockchain ağına olan talebi önemli ölçüde artırdı. Bu durum, ağa yeni eklenen tokenlerle Solana DEX'lerinde rekor işlem hacmine yol açtı. Meme kripto para birimleri etrafında yoğunlaşan bu ilgi, ağın düşük işlem ücretlerinin avantajını ortaya koyarken aynı zamanda spam işlemler nedeniyle ciddi darboğazlar yaşanmasına neden oldu.

Solana Vakfı'nın teknoloji ve ürün lideri Matt Sorg, Solana'nın altyapısını internetin çalışma şekline benzeterek, ağın 'mempool' kullanmadan işlemleri nasıl işlediğini açıkladı. Solana'da işlemler doğrudan blok liderlerine gönderiliyor ve bekleme gerektirmeyen bir sistem üzerinden işleniyor. Bu noktada Solana Blockchain ağında, aşırı spam işlemler nedeniyle zorlanmalar ve bazı işlemlerin düşmesi yaşanabiliyor.

Sorg, bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde, "Solana'da işlemleri bloklara dahil ettirme sürecinde bir sorun var. Bu durum, ücretler ve hisse ağırlıklı işlemler için kullanılan sistemlere ulaşılamamasına yol açıyor." ifadesini kullandı.