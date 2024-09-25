ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
ŞOK marketlerin 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı. Haftanın katalog ürünleri ve indirimli fiyatları tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.
ŞOK marketlerinin haftalık aktüel katalogları, alışveriş yapanlara çeşitli indirim ve kampanyalarla cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ŞOK mağazalarında kırtasiye ürünleri de yer alacak. ŞOK'un bu hafta mağazalarda sunduğu ürünler ve fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve tüm aktüel ürünleri görmek için haberimizi takip edebilirsiniz. ŞOK'un katalog ürünleri arasında neler var ve fiyat listesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımıza göz atabilirsiniz. Peki, ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!