Skriniar uçak kodu ne? Skriniar İstanbul'a saat kaçta inecek?

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu savunma oyuncusu Milan Skriniar ile Fenerbahçe'nin anlaştığı ortaya çıktı. Skriniar uçak kodu ne? Skriniar İstanbul'a saat kaçta inecek?

SKRİNİAR UÇAK KODU NE?

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan PSG forması giyen Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın, imza aşamasına getirdiği oyuncunun transferinin perde arkasını İtalyan basını açıkladı.

Fenerbahçe ise Skriniar transferi için çarpıcı bir hamlede bulundu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bizzat konuşarak Skriniar'ı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği iddia edildi.

Uçakkodu henüz açıklanmadı.

MİLAN SKRİNİAR'IN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Spor yazarı Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın bonservisini aldı.

Açıklanan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız stoperin uçağı bugün (22 Ocak 2025 Çarşamba) İstanbul'a gelecek.