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SERNT halka arz ne zaman? Seranit Granit Seramik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

SERNT halka arz ne zaman? Seranit Granit Seramik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
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Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SERNT), halka arzıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, SERNT halka arz ne zaman yapılacak? Yatırımcılar kaç lot alabilir ve bu halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...

SERNT halka arz talep toplama tarihleri 27-28-29 Ocak 2025 olarak belirlendi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. SERNT halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Seranit Granit Seramik'in kaç lot verdiği ve katılım endeksine uygun olup olmadığı merak ediliyor. Peki, SERNT halka arz ne zaman? Seranit Granit Seramik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

SERNT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak belirlendi.

SERNT halka arz ne zaman? Seranit Granit Seramik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

SERANİT KAÇ LOT VERİR?

Halka arz sonucunda kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde:

150 Bin katılım - 750 Lot (9000 TL)

250 Bin katılım - 450 Lot (5400 TL)

350 Bin katılım - 320 Lot (3840 TL)

500 Bin katılım - 225 Lot (2700 TL)

700 Bin katılım - 160 Lot (1920 TL)

1.1 Milyon katılım - 102 Lot (1224 TL)

1.6 Milyon katılım - 70 Lot (840 TL)

2.2 Milyon katılım - 51 Lot (612 TL)

SERANİT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Seranit Granit Seramik halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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