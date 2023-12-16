Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira hakkındaki araştırmalar devam ediyor ve birçok kişi Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok?

Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok?

Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından birçok sporsever tarafından araştırılıyor. Süper Lig devi Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışmasına ilişkin detayları araştırdı. Peki, Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok?

SERGİO OLİVEİRA SAKATLANDI MI?

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 20 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 2 asist kaydetti.