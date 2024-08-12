Üye Girişi
Haberler

SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SASA Polyester hissesinin bölünüp bölünmediği ve nasıl alınacağı konusunda bilgiler arayan yatırımcılar için detaylar haberimizde yer alıyor. Sasa Polyester hissesi alımı ve bölünme durumu hakkında merak edilenler bu haberde!

SASA Polyester'in (SASA) borsadaki hisse bölünme süreci ve sonrasında hisse fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirket, sermayesini 5,41 milyar TL'den 700% oranında bedelsiz olarak 43,28 milyar TL'ye yükseltmeyi planlıyor. Bu bedelsiz sermaye artırımı, SASA hissesi sahiplerine önemli fırsatlar sunacak. Peki, SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? İşte detaylar...

SASA HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?

Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin 124 milyon 95 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 lira, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin lira, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira ve Global Menkul Değerler AŞ'nin 78 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

SASSA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL'den işlem görmeye başlayacak.

SASA HİSSE ARTTI MI?

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sasa Sasa Sasa Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir? Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay kapalı mı, iptal mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay hattı ne zaman açılacak? Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu? M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Az önce deprem mi oldu? 12 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum! Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor?
title