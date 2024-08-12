SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır?

SASA Polyester'in (SASA) borsadaki hisse bölünme süreci ve sonrasında hisse fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirket, sermayesini 5,41 milyar TL'den 700% oranında bedelsiz olarak 43,28 milyar TL'ye yükseltmeyi planlıyor. Bu bedelsiz sermaye artırımı, SASA hissesi sahiplerine önemli fırsatlar sunacak. Peki, SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? İşte detaylar...

SASA HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?

Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin 124 milyon 95 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 lira, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin lira, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira ve Global Menkul Değerler AŞ'nin 78 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

SASSA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL'den işlem görmeye başlayacak.

SASA HİSSE ARTTI MI?

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.