10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Şanlıurfaspor - Keçiörengücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir?

ŞANLIURFASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir