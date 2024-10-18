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Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?
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Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i merak ediliyor. Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11 belli oldu. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları bulunuyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte Samsunspor FB muhtemel 11...

Samsunspor Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i merak ediliyor. Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11 belli oldu. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları bulunuyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte Samsunspor FB muhtemel 11 haberimizde...

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları süren 3 futbolcu bulunuyor: İrfan Can Eğribayat (Diz sorunu), İsmail Yüksek (Omuz sakatlığı), Çağlar Söyüncü (Kanama).

Fenerbahçe'de Fred ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i şu şekildedir:

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri.

Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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