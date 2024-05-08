Ripple, SEC'in 2 Milyar Dolarlık Ceza Talebine Karşı Çıkıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple'ın XRP satışları nedeniyle yaklaşık 2 milyar dolar ceza ödemesi gerektiğini savunuyor. Ripple ise bu cezanın 10 milyon dolar olması gerektiğini iddia ederek karşı çıkıyor. SEC ve Ripple arasındaki dava, yargı kararlarıyla kripto düzenlemelerinin nasıl şekilleneceği konusunda yeni bir tartışma başlatıyor.

Ripple, SEC'in Önerisine Meydan Okuyor

Son zamanlarda yapılan mahkeme kayıtlarına göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple'ın daha düşük bir ceza ödemesi yapması gerektiğine yönelik iddiaları reddetti. SEC, Ripple'ın kurumsal yatırımcılara yaptığı XRP satışları nedeniyle yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ceza ödemesi yapması gerektiğini savunurken, Ripple ise bu rakamın yaklaşık 10 milyon dolar olması gerektiğini iddia etti. SEC, Ripple'ın bu teklifini, yaptırımın ciddiyetini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiriyor ve bu durumun diğer kripto varlık ihraççılarına yanlış bir teşvik oluşturabileceğini belirtti.

SEC ve Ripple, SEC'in Ripple'ı kayıtsız menkul kıymet satışı yapmakla suçlaması sonucu yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz yıl New York'taki Yargıç Analisa Torres, Ripple'ın belirli XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine hükmetti. Torres, kurumsal yatırımcılara yapılan diğer doğrudan token satışlarının menkul kıymet olduğuna karar verdi.

SEC ayrıca, Ripple'ın yaptığı kurumsal satışlardan milyarlarca dolar kazanç sağladığını belirtirken Ripple ise, New York'taki kararın ardından XRP satış yöntemlerini değiştirdiğini ifade ediyor.

Bununla birlikte SEC, Ripple'ın gelecekteki yasal uyumluluğunu sağlamak için mahkemeye sunduğu güvenceleri de sorguluyor. Avukatlar, Ripple'ın farklı yargı alanlarından aldığı lisansları örnek göstererek, ABD menkul kıymetler yasalarını tekrar ihlal etmeyeceği konusunda mahkemeye güvence verdiğini ancak bu durumun yeterli olmadığını savunuyor.

Son olarak Ripple'ın Baş Hukuk Ofisi Stuart Alderoty, SEC'in bu eleştirilerine karşılık vererek, SEC'in kapsamlı kripto lisanslama çerçeveleri oluşturan dış finansal düzenleyicilere yeterli saygıyı göstermediğini iddia etti.