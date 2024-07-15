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Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

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Euro 2024 final maçında Prens William'ın sinirlendiği ve bir kişiye hakaret ettiği iddia edildi. İngiliz kraliyet ailesinin üyesi olan Prens'in neden bu kadar sinirlendiği ve kiminle tartıştığı merak konusu oldu.

Prens William, oğlu Prens George ile birlikte İngiltere- İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Bir dudak okuma uzmanı, Prens'in gergin bir anında kullandığı ilginç bir İngiliz deyimini ortaya çıkardı. Peki, Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

PRENS WILLIAM KİME HAKARET ETTİ?

Prens William, oğlu Prens George ile birlikte İngiltere- İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Maç sırasında kimliği belirsiz bir kadın Prens'e yaklaşıp konuşmak istedi. William bu durumdan rahatsız oldu ve oturduğunda dişlerinin arasından "sosis" diye mırıldandı. Bu, İngiliz kültüründe hafif bir hakaret olarak kullanılan bir deyimdir.

Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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