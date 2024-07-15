Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

Prens William, oğlu Prens George ile birlikte İngiltere- İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Bir dudak okuma uzmanı, Prens'in gergin bir anında kullandığı ilginç bir İngiliz deyimini ortaya çıkardı. Peki, Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti?

PRENS WILLIAM KİME HAKARET ETTİ?

Prens William, oğlu Prens George ile birlikte İngiltere- İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Maç sırasında kimliği belirsiz bir kadın Prens'e yaklaşıp konuşmak istedi. William bu durumdan rahatsız oldu ve oturduğunda dişlerinin arasından "sosis" diye mırıldandı. Bu, İngiliz kültüründe hafif bir hakaret olarak kullanılan bir deyimdir.