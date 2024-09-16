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Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya'nın önde gelen futbol liglerinden Serie A'da Parma ve Udinese takımları karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Maç detayları ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

İtalya'nın önemli futbol liglerinden Serie A'da heyecan verici bir karşılaşma yaklaşıyor. Parma ve Udinese takımları, bu haftanın önemli maçında karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PARMA- UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

Parma - Udinese maçı 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

PARMA- UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parma - Udinese maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE

S Sport Plus'u canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

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