İtalya'nın önemli futbol liglerinden Serie A'da heyecan verici bir karşılaşma yaklaşıyor. Parma ve Udinese takımları, bu haftanın önemli maçında karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PARMA- UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

Parma - Udinese maçı 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

PARMA- UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parma - Udinese maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal