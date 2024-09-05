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Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı?

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Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün işlem görmesi beklenen Özata Denizcilik'e katılım sayısı da büyük bir ilgi odağı oluyor. Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Özata Denizcilik'in (OZATD) halka arz işlemi tamamlandı ve 5 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz sürecinde şirketin payları, bireysel ve kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Peki, Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e kaç kişi katıldı? İşte detaylar...

ÖZATA DENİZCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Özata Denizcilik, 5 Eylül 2024 itibarıyla BIST'te işlem görecek.

Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı?

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı?

ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Özata Denizcilik'in halka arzına 618.855 bireysel yatırımcı katıldı ve kişi başına ortalama 11 lot düşecek şekilde paylar dağıtıldı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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