Morata sakatlandı mı? Ç. Rizespor maçında Morata oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 olan Galatasaray'da sakatlık oşku yaşanıyor. Morata sakatlandı mı? Ç. Rizespor maçında Morata oynayacak mı?

MORATA SAKATLANDI MI?

AZ Alkmaar maçı sonrası İstanbul'a dönen sarı kırmızılılarda İspanyol yıldız ile ilgili gelişmeler yaşandı. Galatasaray'da Alvaro Morata'nın sakatlandığı ortaya çıktı. Adalesinde ağrı hisseden Morata'nın MR'ı yarın sabah çekilecek.

İspanyol oyuncunun durumu yarın MR sonucuna göre netlik kazanacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Morata hakkında konuştu. Sabuncuoğlu "Galatasaray doktorları Yunus Akgün'ü derbiye yetiştirecek. Morata bacağında batma hissediyor bu ağrı biraz fazla olunca oyuncu MR'a giriyor ve Rizespor'da oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak." dedi.