MOPAŞ halka arz süreci yatırımcılar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. "MOPAŞ halka arz ne zaman?" sorusu, yatırım dünyasında sıkça sorulurken, şirketin izahnamesi ve halka arz detayları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu süreçte, MOPAŞ'ın halka arz tarihinin yanı sıra, dağıtılacak lot miktarları ve katılım endeksine uygunluğu da önemli konular arasında yer alıyor. Peki, MOPAŞ halka arz ne zaman? MOPAŞ kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

MOPAŞ HALKA ARZ NE ZAMAN?

MOPAŞ'ın halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından sonra netlik kazandı. Şirket, belirlenen tarihler arasında talep toplama yöntemiyle yatırımcılara hisse dağıtacak. Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşecek.

MOPAŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;

- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).

- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).

MOPAŞ MARKETÇİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mopaş Marketcilik Gıda halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.