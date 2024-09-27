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MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri!

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri!
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MNG kargo saat kaçta açılıyor ve çalışma saatleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hafta sonu MNG kargo açık mı ve 2024 MNG kargo kaça kadar dağıtım yapıyor soruları sıklıkla araştırılıyor. MNG kargo kaçta kapanıyor ve MNG kargo Cumartesi-Pazar günleri açık mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri kaç?

Mng Kargo kaça kadar dağıtım yapıyor 2024 ve MNG kargo mesai saatleri saat kaç arası olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. MNG Kargo şubeleri, hafta içi ve Cumartesi günleri belirli saatler arasında hizmet vermektedir. MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

  • Pazartesi: 08:30 / 18:00
  • Salı: 08:30 / 18:00
  • Çarşamba: 08:30 / 18:00
  • Perşembe: 08:30 / 18:00
  • Cuma: 08:30 / 18:00

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri!

MNG KARGO DAĞITIM SAATLERİ 2024

  • Pazartesi: 08:30 / 18:00
  • Salı: 08:30 / 18:00
  • Çarşamba: 08:30 / 18:00
  • Perşembe: 08:30 / 18:00
  • Cuma: 08:30 / 18:00

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri!

MNG KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

MNG Kargo hafta içi saat 08:30'da açılıyor ve akşam 18:00'de kapanıyor.

MNG KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

MNG Kargo'nun hafta içi çalışma saatleri sabah 08:30'da başlar ve akşam 18:00'de sona erer.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri!

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo hafta sonu ise farklılık göstermektedir; Cumartesi günü açılış saati yine 08:30 olup, kapanış saati 14:00'tedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde MNG Kargo hizmet vermemektedir.

MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

MNG Kargo'nun en çok merak edilen konularından biri çalışma saatleridir, özellikle hafta sonları. Hafta içi yoğun olan pek çok kişi, kargo işlemlerini hafta sonu halletmek istemektedir.

Bu nedenle, MNG Kargo'nun hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Açılış saati: 08:00
  • Kapanış saati: 14:00

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri!

MNG KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

MNG Kargo, Pazar günleri kargo dağıtımı gerçekleştirmemektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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