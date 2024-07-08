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Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli?

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Mert Müldür hakkındaki merak edilenler gündeme geliyor. Mert Müldür'ün yaşı ve kökeni hakkında bilgiler araştırılıyor. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

Milli futbolcu Mert Müldür'ün kim olduğu merak ediliyor. Futbol severler, Mert Müldür'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. 1. 86 boyunda olan milli futbolcunun hangi takımlarda oynadığı aratılıyor. Peki, Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür4 Nisan 1999 yılında Viyana'da doğmuştur. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli?Mert Müldür

Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli?Mert Müldür

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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