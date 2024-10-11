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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak?

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu ve 2024 yıl sonu dolar ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini açıkladı. Peki, 2024 yılı enflasyon beklentisi ne kadar? Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ OLDU?

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'den yüzde 44,11'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde 27,44 oldu. 24 ay sonrası için yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ KAÇ OLDU?

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki dönem 37,16 TL iken bu anket döneminde 36,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak?

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 oldu.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

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