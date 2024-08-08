Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde kaç? 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi mi ve yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Dezenflasyon sürecinin öngörüldüğü gibi başladığını belirten Karahan, kira fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşeceğini ifade etti. Karahan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak duyururken, 2025 yıl sonu tahmininin yüzde 14, 2026 yıl sonu tahmininin ise yüzde 9 olduğunu ifade etti.

2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. TCMB bu yıl sonu için tahminini yüzde 38 olarak korumuş oldu.