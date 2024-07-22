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MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİ! Merkez Bankası yıl sonu dolar ne kadar olacak?

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladı. Bu tahminler, ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre belirlendi. Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon oranı hakkında bilgi sahibi olmak için Merkez Bankası'nın resmi açıklamalarını takip edebilirsiniz. Peki, Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini nedir? Merkez Bankası yıl sonu dolar ne kadar olacak?

Yıl sonu Dolar beklentisi nedir? Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Merkez Bankası yıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini nedir? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken bu anket döneminde yüzde 50,30oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi temmuz anketinde de yüzde 50,00 oldu.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİ! Merkez Bankası yıl sonu dolar ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi haziran anketinde yüzde 43,52 iken temmuz anketinde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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