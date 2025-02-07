Merkez Bankası Şubat ayı faiz oranı ne zaman belli olacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

Şubat ayında Merkez Bankası faiz toplantısı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak TCMB'nin yayımladığı 2025 yılı takvimine göre, Şubat ayında PPK toplantısı bulunmuyor. Bu nedenle, faiz oranlarına ilişkin bir sonraki karar, Mart ayında alınacak. Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? sorusuna yanıt arayan yatırımcılar için kritik tarih belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TCMB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki kararı 6 Mart 2025'te yapılacak toplantının ardından açıklanacaktır. Bu toplantıda alınacak faiz kararı, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puanlık indirimle %47,5'ten %45'e düşürme kararı almıştı.

2025 TCMB TAKVİMİ