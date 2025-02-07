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Merkez Bankası Şubat ayı faiz oranı ne zaman belli olacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

Merkez Bankası Şubat ayı faiz oranı ne zaman belli olacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, ekonomi piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi açıklandı ve yatırımcılar, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Şubat ayında Merkez Bankası faiz toplantısı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak TCMB'nin yayımladığı 2025 yılı takvimine göre, Şubat ayında PPK toplantısı bulunmuyor. Bu nedenle, faiz oranlarına ilişkin bir sonraki karar, Mart ayında alınacak. Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? sorusuna yanıt arayan yatırımcılar için kritik tarih belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TCMB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki kararı 6 Mart 2025'te yapılacak toplantının ardından açıklanacaktır. Bu toplantıda alınacak faiz kararı, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puanlık indirimle %47,5'ten %45'e düşürme kararı almıştı.

Merkez Bankası Şubat ayı faiz oranı ne zaman belli olacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

2025 TCMB TAKVİMİ

  • 17 Nisan 2025
  • 19 Haziran 2025
  • 24 Temmuz 2025
  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025
  • 22 Ocak 2026
  • 12 Mart 2026
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