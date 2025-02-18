Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Şubat 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz oranlarında değişiklik olacak mı? Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, TCMB'nin alacağı kararı yakından takip ediyor. Şubat ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak mı? 2025 yılı için açıklanan takvime göre, Şubat ayında bir faiz kararı duyurulacak mı? İşte 2025 TCMB faiz kararı hakkında tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre, Şubat ayında bir toplantı planlamamıştır. Bu nedenle, Şubat ayı için ayrı bir faiz kararı açıklaması yapılmayacaktır. Bir sonraki PPK toplantısı 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ocak 2025'te yapılan son PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek %45 seviyesine çekilmiştir.

2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %24 olarak açıkladı. Enflasyon beklentileri, faiz kararları üzerinde doğrudan etkili olacağından, Mart ayındaki PPK toplantısı kritik bir öneme sahip olacak.