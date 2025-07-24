Merkez Bankası faizi düşürürse altın ne olur? Faiz düşerse altın fiyatları düşer mi?

Faiz düşerse altın fiyatları düşer mi, yoksa yükselir mi? Merkez Bankası'nın alacağı faiz indirimi kararı, döviz kurları kadar altın piyasasını da doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle "Merkez Bankası faizi düşürürse altın ne olur?" sorusu günün en çok merak edilen ekonomi başlıklarından biri oldu. Ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve para politikası adımları doğrultusunda şekillenen bu beklenti, yatırım tercihlerine de yön veriyor. İşte faiz indiriminin altın fiyatlarına etkisine dair detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN NE OLUR?

Merkez Bankası faiz indirimi kararı alırsa, bu durum Türk Lirası'nın değerini zayıflatabilir. Faiz oranlarının düşmesi, TL cinsinden getirinin azalmasına neden olur. Bu da yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine yol açar.

FAİZ DÜŞTÜĞÜNDE ALTIN NEDEN ETKİLENİR?

Faizlerin düşmesi, mevduat getirilerinin azalmasına neden olur. Düşük faiz, enflasyon beklentisini artırabilir, bu da altına olan talebi yükseltebilir. TL'nin değer kaybetmesi, döviz bazlı yatırım araçlarının ve altının TL karşısında değer kazanmasına neden olabilir.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

Ekonomik olarak bakıldığında, faiz düşerse altın fiyatlarının artması oldukça yaygın bir sonuçtur. Çünkü faiz indirimiyle birlikte bankalarda birikim yapmak cazibesini kaybeder. Bu durumda yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak ve değer kazanmak amacıyla altına yönelir.

Ayrıca, faiz indirimi Türk Lirası'nın değerini zayıflatabileceği için, döviz kuru yükselir ve altının TL karşılığı da artar. Özellikle gram altın fiyatlarında bu etkiler daha net şekilde görülür. Geçmiş faiz indirimi dönemlerinde çeyrek altın ve gram altında yükseliş eğilimi gözlemlenmiştir.

Öte yandan, faiz düşüşleri sadece Türkiye ile sınırlı değildir. ABD Merkez Bankası (Fed) gibi büyük ekonomilerin faiz politikaları da ons altın fiyatlarını etkiler. Doların zayıfladığı ortamda altın genellikle güçlenir.