Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB Temmuz ayı faiz kararı belli oluyor!

"Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı ise netleşti. TCMB, Temmuz ayı faiz kararını 24 Temmuz'da saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak. Finans piyasalarının gözü bu kritik saate çevrilmiş durumda. Karar, döviz kuru, altın ve borsa üzerinde doğrudan etkili olacak. "Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor" ifadesi, özellikle yatırım kararlarını faiz oranlarına göre şekillendiren birey ve kurumlar için önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak faiz kararı, piyasalar açısından belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Toplantı sonrası karar, saat 14.00 itibarıyla resmi internet sitesinde yayımlanacak. Bir önceki PPK toplantısında politika faizi %46 seviyesinde sabit tutulmuştu. Temmuz ayı için ise piyasalarda iki farklı beklenti ön plana çıkıyor: Bir kesim faizin sabit kalmasını beklerken, bazı analistler enflasyondaki yavaşlama nedeniyle 250 baz puanlık bir indirimin gelebileceğini öngörüyor.