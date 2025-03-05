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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Mart ayı faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Mart ayı faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 6 Mart 2025 Perşembe günü toplanarak yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" ve "2025 Mart ayı faiz kararı beklentileri ne yönde?" soruları, ekonomi çevrelerinde merakla bekleniyor.

Ocak ayında politika faizini 250 baz puan indirerek %45 seviyesine çeken TCMB'nin, Mart ayında nasıl bir karar alacağı yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. "Mart 2025 TCMB faiz kararı ne olacak?" ve "Faiz indirimi beklentileri ne yönde?" soruları gündeme geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Mart ayı faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB PPK toplantısı, 6 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2025 yılının ilk PPK toplantısı, 23 Ocak 2025 tarihinde yapılmış ve politika faizi 250 baz puan indirilerek %47,5'ten %45'e düşürülmüştü.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Mart ayı faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

MART AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın anketine katılan 20 ekonomistin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek %42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Morgan Stanley, Deutsche Bank ve JPMorgan gibi uluslararası finans kuruluşları da TCMB'nin Mart ayında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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