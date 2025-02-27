Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları kapsamında yeni faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre, yılın ikinci faiz kararını 6 Mart 2025 tarihinde açıklayacaktır. Toplantının ardından alınan karar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacaktır.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek %45,00 seviyesine çekilmişti. Ekonomistler, TCMB'nin enflasyon trendlerine bağlı olarak yıl sonuna kadar politika faizini %30 seviyelerine kadar düşürebileceğini öngörüyor.