Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB Mart ayı faiz kararı belli oldu mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. TCMB Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? İşte detaylar ve piyasa beklentileri...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ikinci toplantısını 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirecektir. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacaktır.

Önceki toplantıda, 23 Ocak 2025 tarihinde, TCMB politika faizini 250 baz puan indirerek %47,5'ten %45'e düşürmüştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasa beklentileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, TCMB'nin Mart ayı toplantısında nasıl bir faiz kararı alacağı merakla beklenmektedir. Kesin karar, 6 Mart 2025 tarihinde PPK toplantısı sonrasında açıklanacaktır.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin 2025 yılı için planladığı diğer PPK toplantı tarihleri şu şekildedir:

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025