MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, piyasa ve ekonomi çevrelerinde büyük bir merakla bekleniyordu. Bu karar, döviz kurları, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası'nın yeni dönemde nasıl bir para politikası izleyeceği de bu kararla şekillenmeye başladı. TCMB'nin Aralık ayı toplantısında aldığı faiz kararı, sadece finans sektörü değil, aynı zamanda vatandaşlar için de kritik bir öneme sahip oluyor. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.