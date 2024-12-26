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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu?
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Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi ile ilgili önemli bir karar aldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz oranları sabit mi tutuldu yoksa artış ya da indirim kararı mı alındı?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, piyasa ve ekonomi çevrelerinde büyük bir merakla bekleniyordu. Bu karar, döviz kurları, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası'nın yeni dönemde nasıl bir para politikası izleyeceği de bu kararla şekillenmeye başladı. TCMB'nin Aralık ayı toplantısında aldığı faiz kararı, sadece finans sektörü değil, aynı zamanda vatandaşlar için de kritik bir öneme sahip oluyor. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu?

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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