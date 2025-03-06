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Merkez Bankası faiz kararı 2025 saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası PPK faiz beklentisi ne yönde?

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Merkez Bankası faiz kararı 2025 için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı, 6 Mart 2025 tarihinde saat 14:00'te açıklanacak. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, "Merkez Bankası faiz kararı 2025 saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Merkez Bankası faiz kararı 2025 saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz beklentisi ise politika faizinde 250 baz puan indirim olacağı yönünde. Ocak ayında yapılan toplantıda, faizler %47,5'ten %45'e çekilmişti. Yeni faiz kararının ne olacağı büyük merak konusu oluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı 2025 saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının en önemli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarından birini gerçekleştirecek. Piyasalar, saat 14:00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı 2025'e odaklanmış durumda.

Merkez Bankası faiz kararı 2025 saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası PPK faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

PPK toplantısında alınacak faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakından takip ettiği bir konu. Özellikle enflasyon oranlarındaki düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileşme, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz beklentisi %45 seviyesindeki politika faizinin 250 baz puan düşüşle %42,5'e inmesi yönünde. Bu beklenti, enflasyon ve büyüme hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Faiz indirimi kararı, piyasalar üzerinde doğrudan etkili olacak. Döviz kurlarında olası hareketlilik ve borsadaki tepkiler, Merkez Bankası'nın kararına göre şekillenecek. Özellikle Türk Lirası'nın değer kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararı 2025 saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası PPK faiz beklentisi ne yönde?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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