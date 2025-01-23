Merkez Bankası faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? TCMB faiz kararı sonrası kredi faizleri düşer mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz oranlarına yönelik karar, resmi açıklamayla duyurulacak. Vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında faiz indirimi olacak mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? TCMB faiz kararı sonrası kredi faizleri düşer mi? Detaylar haberimizde...

FAİZ İNDİRİMİ DÖVİZ KURLARINI NASIL ETKİLER?

Faiz oranları düştüğünde, yatırımcılar daha düşük getiriler nedeniyle TL cinsinden varlıklara yatırım yapmaktan kaçınabilir. Bu durum dövize yönelimi artırarak döviz kurlarını yükseltebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DÖVİZ NE OLACAK?

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

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