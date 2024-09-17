MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, neden iptal edildi?

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunun şirkete iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı. MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, nedeniptal edildi?

MERİTKİNGNEWS SPONSORLUĞU İPTAL Mİ OLDU?

Sarı-kırmızılılar, Serwin Global Solutions SDN BHD ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunu kapsayacak 14 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını askıya aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.