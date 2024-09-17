Üye Girişi
Haberler

MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, neden iptal edildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapılan sponsorluk anlaşmasının iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu. Peki, MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu?

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunun şirkete iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı. MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, nedeniptal edildi?

MERİTKİNGNEWS SPONSORLUĞU İPTAL Mİ OLDU?

Sarı-kırmızılılar, Serwin Global Solutions SDN BHD ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunu kapsayacak 14 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını askıya aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Spor

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera UEFA'da kaç maç ceza aldı? Muslera Avrupa'da hangi maçlarda yok? MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, neden iptal edildi? Juventus maçı hangi kanalda? Juventus PSV maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Juventus PSV maçı CANLI izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Juventus PSV maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek, CHP'ye veda mı edecek? Galatasaray Gaziantep maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Çağrı cihazı nedir, neden patlar? Pager çağrı cihazı nedir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Recep Tayyip Erdoğan boykot şarkısı nedir, sözleri nedir? EXXEN canlı maç izle! EXXEN SPOR CANLI! 17 Eylül EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Tabii Spor ücretli mi 2024? tabii Premium, TRT Tabii Spor uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });