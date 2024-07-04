Merih Demiral 2 maç ceza mı aldı? Merih'in cezası belli oldu mu? TFF'den açıklama geldi

Merih'in cezası belli oldu mu? Milli Futbolcumuz Merih Demiral'ı Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet eden Almanlardan skandal bir hamle daha geldi. Alman basınından Bild, Merih'in 2 maç ceza aldığı yalanını ortaya attı. Peki, Merih Demiral 2 maç ceza mı aldı? Detaylar!

MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA MI ALDI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya attığı gol sonrasında bozkurt işareti yapan Merih Demiral, Almanlar tarafından UEFA'ya şikayet edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Alman basınından ortalığı karıştıracak bir iddia daha geldi. Bild Gazetesi, milli futbolcunun 2 maç ceza aldığını öne sürdü. Bu iddia üzerine TFF, yaptığı açıklamayla haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyurdu. Merih, olayla ilgili savunmasını yarın yapacak.

2 MAÇ CEZA ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜLER

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

TFF HEMEN YALANLADI

Bu iddia üzerine TFF'den jet hızında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SAVUNMASINI YARIN YAPACAK

Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hilmi Sever ise Merih'in savunmasını yarın yapacağını söyledi. Sever, "Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı iddiasının henüz gerçekliği yok. Çünkü yarın öğlene kadar savunma süresi var. TFF'ye ulaşan bir bildirim de yok" dedi.