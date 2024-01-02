Asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Arama motorlarında memur zam oranı sorgulatılıyor. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de referans olacak. Peki, Memur zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Milyonların maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. 2023'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına, toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve memur emeklisinin zammı ortaya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. 5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 44'lük zammı şimdiden cebine koydu. Aralık ayı verisiyle bu oranın yüzde 50'ler çıkması bekleniyor. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinde referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre; en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.